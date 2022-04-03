هزت ضربات جوية ميناء أوديسا الاستراتيجي على البحر الأسود في أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية. ويأتي هذا الهجوم بعد أن حذرت كييف من محاولة روسيا تعزيز قواتها في الجنوب. وقال الجيش الروسي إنه قصف محطة لمعالجة النفط ومستودعات وقود حول المدينة الساحلية الاستراتيجية.

وغطت سحابة من الدخان جزءا من أوديسا الأحد بعد سماع دوي انفجارين على الأقل في المدينة. وشوهدت عدة أعمدة من الدخان والنار في أجزاء مختلفة من أوديسا بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران.

وفي بيان، قال ممثل قيادة العمليات الجنوبية إن أوديسا استُهدفت بضربة صاروخية.