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كينيون أمام إحدى محطات الوقود في كيزومو، ثالث أكبر مدن البلاد

بعد تأخر الدعم الحكومي وشح الوقود وارتفاع أسعارها، عادت مشاهد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود إلى كيزومو، ثالث أكبر مدينة في كينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتصطف مئات السيارات الواحدة تلو الأخرى وينتظر المواطنون لساعات طويلة بانتظار التزود بالوقود.

وارتفعت أسعار الوقود في البلاد الواقعة في شرق إفريقيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ عقد.

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