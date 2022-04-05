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أطفال يتصورون إلى جانب فانوس رمضان مقابل المسجد الأقصى في القدس

احتشد المئات من المسلمين الإثنين للمشاركة في حفل إضاءة فانوس عملاقفي البلدة القديمة بالقدس، ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظم بمناسبة شهر رمضان.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم حالياً بشهر رمضان.

وكما في كل عام تملأ فوانيس رمضان التي تعد من أبرز رموز هذا الشهر ومعالمه عند المسلمين، الشوارع والبيوت.

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