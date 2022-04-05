احتشد المئات من المسلمين الإثنين للمشاركة في حفل إضاءة فانوس عملاقفي البلدة القديمة بالقدس، ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظم بمناسبة شهر رمضان.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم حالياً بشهر رمضان.

وكما في كل عام تملأ فوانيس رمضان التي تعد من أبرز رموز هذا الشهر ومعالمه عند المسلمين، الشوارع والبيوت.