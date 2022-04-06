"آي-دا" هو اسم "أول فنان روبوت بشري واقعي للغاية في العالم". تم تصميم "آي-دا" في العام 2019، ويتميز الروبوت بذراع آلية مطورة تسمح له باستخدام لوحة ألوان عادية وفرشاة رسم.

تلتقط عيناه، اللتان تحتويان على عدسات الكاميرا، صورة للموضوع، ثم يتم تخزينها بواسطة الروبوت واستخدامها كمرجع للرسم. وغالبا ما يقوم روبوت "آي-دا" بإسقاط الطلاء على ورقة ورغم أنه لا يتمكن بعد من مزج الألوان معًا بالكامل، ومع ذلك فإن النتائج واقعية.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يتخذ الروبوت القرارات من تلقاء نفسه، لذلك قد تختلف صورتان لنفس الشخص. ورغم عدم وجود عقل لدى "آي-دا" فالروبوت يعرف على العديد من المراجع الثقافية حيث قال روبوت "آي-دا": "لدي الكثير من الإلهام من أماكن مختلفة، لقد ألهمتني الفنون المرئية والأدب دانتي، أورويل، ألدوس هكسلي".