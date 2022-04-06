تمّ تنظيم حفل تأبين في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، لجنديين أوكرانيين قتلوا يوم الاثنين. وقد تمّ وضع أكاليل من الزهور الزرقاء والصفراء، في إشارة إلى العلم الأوكراني. وشارك أكثر من 100 شخص من أقارب وأصدقاء الجنديين في حفل التأبين من كنيسة لفيف إلى المقبرة.
وقتل الجنديان في إحدى المعارك في شرق أوكرانيا. ونُقلت توابيتهم في وقت لاحق إلى المقبرة حيث تمّ دفنهم إلى جانب زملائهم الجنود الذين قتلوا في القتال ضد الجيش الروسي أو المسلحين الموالين لروسيا.
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