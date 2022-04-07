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معرض فن باريس.

يعود معرض الفن الحديث والمعاصر "آرت باريس" القصير الأمد إلى القصر الكبير في باريس في نسخة ربيعية وضعت تحت شعار البيئة. المعرض الذي ينعقد في الفترة ما بين من 7 إلى 10 أبريل- نيسان الجاري سيركز أعماله بالدرجة الأولي على قضايا البيئة والحياة. أصبح "معرض فن باريس" أول معرض فني في العالم يتبنى نهج التصميم البيئي، لا سيما من خلال تفضيل الدوائر المحلية والقصيرة من حيث النقل وتدفق الزوار.

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نسخة فن باريس الماضية انعقدت في سبتمبر- أيلول الماضي واستقبلت أكثر من 72000 زائر.

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