يواصل ضباط الشرطة في بلدة بوتشا الأوكرانية التعرف على الضحايا، بينما يزور المفوض الإنساني للأمم المتحدة مارتن غريفيث مقبرة جماعية. وفتح المحققون كل كيس يحتوي على جثة ودوّنوا ملاحظات يمكن أن تساعد في التعرف على الضحايا.
بحسب أوكرانيا، تم العثور على 410 جثث على الأقل لمدنيين في مناطق خارج العاصمة كييف، بما في ذلك بوشا بعد انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس خلال زيارة لبلدة بوتشا إن المحققين سيعملون على كشف الحقائق عن مقتل المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية.
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