المصلون المسلمون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس. وتوافد المئات من الفلسطينيين منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة على مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى مع تخفيف إسرائيل شروط من يُسمح لهم بالوصول إلى المدينة المقدسة.