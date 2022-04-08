احتشد العشرات من الأوكرانيين الذين يعيشون في اليونان وأشخاص أخرون متعاطفون خارج مبنى البرلمان في أثينا الخميس لدعم الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يخاطب المشرعين اليونانيين عبر رابط فيديو. وطالب زيلينسكي في خطابه إلى إرسال المزيد من الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا. كما دعا إلى تشديد العقوبات على روسيا ومنع جميع البنوك الروسية من ممارسة الأعمال التجارية في الخارج بالإضافة إلى حظر السفن التجارية الروسية من دخول الموانئ.
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