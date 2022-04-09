حفلة موسيقية فريدة من نوعها في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث تؤدي فرقة رباعية موسيقية موسيقى تصويرية لأفلام شهيرة مثل حرب النجوم و الفهد الوردي و عالم جوراسيك على ضوء الشموع في كنيسة قديمة.
حفلة موسيقية فريدة من نوعها في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث تؤدي فرقة رباعية موسيقية موسيقى تصويرية لأفلام شهيرة مثل حرب النجوم و الفهد الوردي و عالم جوراسيك على ضوء الشموع في كنيسة قديمة.
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