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الفرقة الرباعية تعزف الموسيقى داخل الكنيسة.

حفلة موسيقية فريدة من نوعها في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث تؤدي فرقة رباعية موسيقية موسيقى تصويرية لأفلام شهيرة مثل حرب النجوم و الفهد الوردي و عالم جوراسيك على ضوء الشموع في كنيسة قديمة.

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