انطلق ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق في وكالة ناسا الجمعة في صاروخ "سبايس إكس" في أول مهمة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيمضون فترة تزيد عن أسبوع.

وحصل الانطلاق عند الساعة 11:17 صباحا بالتوقيت المحلي (15:17 بتوقيت غرينتش) وسط أجواء صافية من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.