تزوج الجنديان أناستاسيا وفاسيسلاف، عضوان في قوات الدفاع الأوكرانية على كييف يوم الخميس 7 أبريل- نيسان. التقيا الزوجان قبل خمس سنوات وكانا معا لمدة عامين.
قبل أشهر، كان الثنائي يعيشان في العاصمة الأوكرانية، لكن مع الغزو الروسي لبلدهما الأم، قررا أن يصبحا متطوعين مدنيين في الجيش.
ارتدى العريس والعروسة ملابس عسكرية وشارة الشريط الأصفر المميز للجيش الأوكراني، وتبادلا الخواتم وسط نذور الزفاف وبحضور أصدقائهم.
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