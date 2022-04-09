قام الفنان الفرنسي كريستيان غيمي المعروف باسم C215 بوضع الرتوش الأخيرة على جدارية لفتاة تم رسمها بألوان العلم الأوكراني بالقرب من إحدى محطات المترو المدمرة بالعاصمة الأوكرانية كييف.
وأعرب الفنان عن ثقته في انتصار أوكرانيا وخروجها من أزمتها، معبرا عن أمله بأن يعبر فنه عن دعم المجتمع الدولي للأوكرانيين.
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