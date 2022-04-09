شاركت عشرات النساء في وقفة احتجاجية صامتة أقيمت في حديقة واشنطن سكوير بارك في نيويورك، كخطوة تهدف إلى إظهار الدعم للنساء والأطفال الذين يعانون جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الـ 24 من شباط/ فبراير يوم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء "عملية عسكرية" في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا.