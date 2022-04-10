تجمع المسلمون العراقيون لتناول وجبة الإفطار التي تقدمها الجالية المسيحية في الموصل في شمال العراق خلال شهر رمضان المبارك. وقال عماد صبيح، عراقي مسيحي "الحمد الله، تمكنا من جمع أصدقائنا (المسلمين) وإقامة مأدبة الإفطار التي تهدف إلى إيصال رسالة ذات مغزى مفادها أن كل العراقيين شعب واحد بغض النظر عن طوائفهم".
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