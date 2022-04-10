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ناخبون فرنسيون

خرج أمس السبت واليوم الأحد المواطنون الفرنسيون المقيمون في أماكن مختلفة عبر العالم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وفتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها صباح الأحد ولكن الناخبون الفرنسيون في الأراضي الفرنسية عبر البحار والمحيطات بدأوا بالفعل الإدلاء بأصواتهم أمس السبت للاستفادة من فرق التوقيت.

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