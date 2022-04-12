يقوم الجنود الروس بدوريات في شوارع فولنوفاكيا التي مزقتها الحرب في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجوب مواكب من الدبابات والمعدات المسلحة الشوارع وتمر عبر العديد من المباني السكنية والعمومية المتضررة خلال المعارك الأخيرة. وفي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، خلفت الهجمات الروسية دمرا كبيرا بالبنية التحتية والمبانى. امتد حجم الدمار بفعل المعارك والقصف إلى خيرسون في الجنوب. ومن المتوقع أن تكون المرحلة التالية من المعركة مواجهة في شرق أوكرانيا.
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