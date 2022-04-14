تظاهر الآلاف من الأرجنتينيين احتجاجا على التضخم الاقتصادي الذي بلغ في شهر مارس/آذار حوالي 7 بالمئة، وطالب المتظاهرون الحكومة بزيادة المساعدات الاجتماعية وتقديم فرص جديدة للعمل ورفع مستوى المعيشة.
ويقول إدواردو بيليبوني، أحد المتظاهرين: "نريد من الحكومة تأمين برامج اجتماعية مفتوحة وتأميناً للعاطلين عن العمل لأن الناس لا تستطيع متابعة الحياة بهذه الأوضاع".
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