تظاهر الآلاف من الأرجنتينيين احتجاجا على التضخم الاقتصادي الذي بلغ في شهر مارس/آذار حوالي 7 بالمئة، وطالب المتظاهرون الحكومة بزيادة المساعدات الاجتماعية وتقديم فرص جديدة للعمل ورفع مستوى المعيشة.

ويقول إدواردو بيليبوني، أحد المتظاهرين: "نريد من الحكومة تأمين برامج اجتماعية مفتوحة وتأميناً للعاطلين عن العمل لأن الناس لا تستطيع متابعة الحياة بهذه الأوضاع".