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جانب من الاحتجاج

استمرت اليوم الأربعاء المظاهرات ضد العدوان الروسي في أوكرانيا لليوم الثالث في العاصمة الإستونية تالين.

حيث تجمع بضع عشرات من النساء أمام مبنى السفارة الروسية في بيك تاناف للفت الانتباه إلى انتهاكات الجنود الروس للنساء والأطفال في أوكرانيا.

وقال المتظاهرون في رسالتهم "يغتصب الجنود الروس ويقتلون النساء والأطفال الأبرياء في أوكرانيا. والأشخاص الذين يدعمون هذه الحرب يدعمون أيضًا جرائم الحرب، وجرائم القتل التي يتواطؤون عليها. هذه هي رسالتنا إلى أنصار نظام بوتين (في روسيا واستونيا وفي كل مكان) ".

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