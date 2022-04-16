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عمال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق في خاركيف

قال حاكم منطقة خاركيف في بيان على تطبيق تيلغرام للمراسلة إن شخصا قتل وأصيب 18 عندما أصاب صاروخ روسي أحد الأحياء في وسط خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا يوم السبت.

وهرع عمال الطوارئ لمعالجة المصابين في ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

قال مسؤولون إن رجال الإطفاء عملوا على إخماد النيران الناجمة عن الغارة وساعدوا في إجلاء 65 شخصًا من المباني السكنية المحترقة.

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