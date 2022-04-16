وقعت صدامات في مدينة سويدية الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على حركة يمينية متطرفة تريد إحراق نسخة من القرآن، ما أسفر عن إصابة تسعة عناصر شرطة بجروح، وفق ما أعلنت السلطات.
وكانت الشرطة قالت في حصيلة اولية، إن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال الصدامات في أوريبرو (وسط)، تعرّض أحدهم، إلى جانب مدني، للضرب على رأسه بحجر.
ووقعت الصدامات لليوم الثاني على التوالي الجمعة على خلفية تجمّع لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.
أقدم السياسي اليميني المتطرف، الخميس، على إحراق نسخة من القرآن في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد الخميس
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