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المصلون في نيكاراغوا يجرون "يهوذا" وهو مقيد بالسلاسل في الشوارع في يوم الجمعة العظيمة

سار مئات المسيحيين في نيكاراغوا في مواكب "لوس إنكادنادوس" (ذي السلاسل) في شوارع بلدة ماساتيب بيوم الجمعة العظيمة وهم يرتدون الأزياء الملونة ويجرون رجالًا مقيدين بالسلاسل يمثلون يهوذا الإسخريوطي الذي يعرف بالتلميذ الخائن للمسيح.

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