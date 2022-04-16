سار مئات المسيحيين في نيكاراغوا في مواكب "لوس إنكادنادوس" (ذي السلاسل) في شوارع بلدة ماساتيب بيوم الجمعة العظيمة وهم يرتدون الأزياء الملونة ويجرون رجالًا مقيدين بالسلاسل يمثلون يهوذا الإسخريوطي الذي يعرف بالتلميذ الخائن للمسيح.