في محيط قرية جوساريفكا القريبة من مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، حيث لا يزال القتال محتدماً بين القوات الروسية وبين المدافعين عن بلادهم، تنتشر الكثير من الدبابات والمدرعات والأسلحة الروسية المدمّرة، ما يعكس إصراراً شديداً يبديه الجنود الأوكرانيون وأبناء المنطقة في دفاعهم عن البلاد.

يذكر أن خاركيف هي واحدة من المدن الواقعة في مرمى نيران الجيش الروسي منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسحب قواته من منطقة العاصمة كييف للتركيز على شرق أوكرانيا.