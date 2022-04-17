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احتفالات في كنيسة القيامة

حضر مئات المصلين الأرثوذكس إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس صباح اليوم الأحد لحضور القداس الذي أقيم بمناسبة أحد الشعانين برئاسة رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس المطران عطا الله حنا.

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