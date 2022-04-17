محطات المترو بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا، والتي أصبحت ملجأ يأوي الفارين من جحيم الحرب الروسية، اتخذها اثنان من محركي الدمى المشهورين في البلاد، مكاناً لعرض مسرحياتهم أمام الأطفال للترفيه عنهم ولصرف انتباههم عن الحرب وويلاتها.
حكايات خيالية ومشوّقة يرويها الثنائي أولكساندرا شليكوفا وأنتون أندريوشينكو للأطفال من خلال الدمى الكاريكاتورية التي ينقلونها من محطة مترو إلى أخرى في المدينة المحاصرة سعياً للترويح عن الصغار.
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