فيما تستمر عمليات التعرف على هويات ضحايا الحرب في بوتشا، ضاحية العاصمة الأوكرانية كييف، تجد عائلات الضحايا وأقربائهم نهاية لدفن جثامين أحبتهم ممن قضوا في الغزو الروسي لهذا البلد، بينما يشيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكتيبة، التي تتهمها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب ومقابر جماعية في القرية القريبة من العاصمة.