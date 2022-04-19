euronews_icons_loading
نادية تروبشانينوفا وابنها أوليغ تحضر جنازة ابنها فاديم الذي قُتل على أيدي جنود روس في بوتشا، في مقبرة ميكوليتشي - كييف. 2022/04/16

فيما تستمر عمليات التعرف على هويات ضحايا الحرب في بوتشا، ضاحية العاصمة الأوكرانية كييف، تجد عائلات الضحايا وأقربائهم نهاية لدفن جثامين أحبتهم ممن قضوا في الغزو الروسي لهذا البلد، بينما يشيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكتيبة، التي تتهمها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب ومقابر جماعية في القرية القريبة من العاصمة.

No Comment المزيد من