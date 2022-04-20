نظمت جمعية دينية تركية في قرية البردقلي في ريف إدلب شمال سوريا مائدة إفطار رمضاني لأطفال أيتام.

وفق مسؤول في الجمعية فإن الحدث هدف إلى جمع 1200 يتيم، من مخيمات النازحين في شمال سوريا، للترفيه عنهم وتقديم وجبات الإفطار لهم على مدى يومين.