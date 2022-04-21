تتعرض غالبية أنحاء العراق الأربعاء لعاصفة ترابية هي الثالثة خلال أقل من أسبوعين، أدت لإغلاق مطارين دوليين في بغداد والنجف، في ظاهرة يزداد تكرارها.

وتسببت العاصفة الترابية في عشرات الإصابات بحالات الاختناق الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بعد معاناتهم مع مشكلات في التنفس.

وغطت سحابة الغبار الأصفر أغلب مناطق العراق، بينها العاصمة بغداد، ويتوقع أن تستمر حتى غد الخميس، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية في هذا البلد شبه الصحراوي.

وكان معظم الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات من كبار السن ومصابين بالربو.

وبسبب سوء الاحوال الجوية و"وصول مدى الرؤية أقل من 500 متر"، توقفت الرحلات في مطار بغداد، حسبما نقل بيان رسمي للمطار أضاف أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".

كما توقفت الرحلات الجوية من وإلى مطار النجف الدولي، جنوب بغداد، وفقا للمصدر رسمي.

وقال مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية عامر الجابري لفرانس برس "الغبار يؤثر على عموم العراق خصوصا وسط وجنوب البلاد".

ولفت الجابري الانتباه إلى أن "العراق يتعرض لتقلبات مناخية ويعاني قلة الأمطار والتصحر وغياب الحزام الأخضر، وجميعها تؤدي لتصاعد الغبار".

تعرض العراق الأسبوع الماضي لعاصفتين رمليتين أدتا الى دخول العشرات الى المستشفيات لتلقي العلاج لأصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي، وغلق مطاري بغداد والنجف لعدة ساعات.

يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر خصوصا جراء تزايد الجفاف مع أرتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لعدة أيام من فصل الصيف خمسين درجة مؤية.