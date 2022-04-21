ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن 12 منطقة في إسبانيا أعلنت حالة التأهب القصوى، بسبب سوء الاحوال الجوية يوم الأربعاء في 20 أبريل/نيسان، إذ غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها، حيث اعتبرت تساقطات الثلوج الأعلى كثافة خلال أبريل/نيسان منذ 20 عاما. وبحسب وكالة المرور الإسبانية، لا تزال عشرات الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الثلوج المتراكمة. ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.