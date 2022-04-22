يسير أبو عبدو، عازف الطبول في شهر رمضان، او ما يعرف باسم المسحراتي في شوارع المدينة القديمة في مدينة إدلب الشمالية الغربية التي تسيطر عليها فصائل تابعة للمعارضة في سوريا لإيقاظ المسلمين طيلة ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور التقليدية قبل أذان الفجر.
ويتجول المسحراتي طيلة الثلاثين يوما في الأحياء والشوارع وهو حاملا الطبل أو المزمار ويقوم بدقها أو العزف عليها لإيقاظ المسلمين.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: إطلاق نيران المدفعية في لندن احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية السادس والتسعين
بدون تعليق: مدنيون تم إجلاؤهم من ماريوبول يصلون إلى زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا
بدون تعليق: كشف النقاب عن تمثال فريدي ميركوري في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية
شاهد: إسبانيا تسجل تساقطا للثلوج هو الأكثر كثافة في أبريل منذ 20 عامًا
شاهد: جونسون في الهند أمام آلة رمز مقاومة الاستعمار البريطاني
بدون تعليق: قطار ياباني باللونين الأزرق والأصفر تضامنا مع أوكرانيا
بدون تعليق: عاصفة ترابية ثالثة تضرب العراق وعشرات الإصابات بحالات اختناق
بدون تعليق: مدارس السامبا البرازيلية جاهزة لأول كرنفال منذ جائحة كوفيد
شاهد: "بوب إير" ... تجربة فريدة للاستمتاع بـ "النفخ" بساحة لا فيليت في باريس
بدون تعليق: الدمار يخيم على ماريوبول مع اشتداد الحملة الروسية على المدينة
شاهد: صبي يرحب باللاجئين الأوكرانيين بموسيقى البوق
بدون تعليق: "سعادة وفخر" لدى الكولومبيين قبل عيد الميلاد الـ 90 للرسام فرناندو بوتيرو
بدون تعليق: استمرار التعرف على هوية ضحايا الحرب في أوكرانيا
شاهد: نشطاء يوجهون رسالة "سلام وليس نفط" إلى سفينة روسية
شاهد: صيد بيض عيد الفصح تحت الماء في فلوريدا