يسير أبو عبدو، عازف الطبول في شهر رمضان، او ما يعرف باسم المسحراتي في شوارع المدينة القديمة في مدينة إدلب الشمالية الغربية التي تسيطر عليها فصائل تابعة للمعارضة في سوريا لإيقاظ المسلمين طيلة ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور التقليدية قبل أذان الفجر.

ويتجول المسحراتي طيلة الثلاثين يوما في الأحياء والشوارع وهو حاملا الطبل أو المزمار ويقوم بدقها أو العزف عليها لإيقاظ المسلمين.