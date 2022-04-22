ارتدت الفنانة الصينية كونغ نينغ خوذة عملاقة على رأسها تمثل الأرض في بكين يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه حيال القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة بمناسبة يوم الأرض العالمي الذي يحتفل به العالم في 22 أبريل/نيسان من كل عام.

وقفت كونغ البالغة من العمر 66 عامًا عند سفح أطلال سور المدينة القديمة في وسط بكين، وهي ترتدي زيًا أخضر اللون ثبتت فيه عشرات المظلات المصنوعة من أوراق الموز، وخوذة على الرأس ترفع الكرة الأرضية.

وقالت كونغ "أردت أن أوصل رسالة مفادها، أنه يتوجب على كل مواطن أن يفتح ذراعيه لاحتضان الأرض وحمايتها كمظلة".

ومنذ أكثر من عقد تعرض كونغ قطعها الفنية المميزة خلال هذه المناسبة. وغالبا ما تستخدم الأشياء اليومية، مثل الأقنعة وصناديق الصابون البلاستيكية، لزيادة الوعي العام حول القضايا المتعلقة بالبيئة.