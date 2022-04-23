عاد كرنفال ريو دي جانيرو إلى الحياة مجددا بعد غياب لعامين بسبب جائحة كورونا التي أقامت العالم ولم تقعده بعد. ويتميز مهرجان ريو دي جانيرو بعرض العديد من الحفلات في شوارع المدينة والتي يشارك فيها راقصون وراقصات بأجساد متلألئة وملابس مرصعة بالأحجار والألوان. وكانت مسيرات يوم الجمعة هي الأولى للمهرجان والتي شاركت فيها مدرسة السامبا الشهيرة في البلاد.