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جدة أوكرانية تخبز كعكة العيد

خبزت جدة أوكرانية كعكة عيد الفصح الأرثوذكسية وسط أنقاض منزلها في قرية بالقرب من تشيرنيهيف. وأمضت أولينا كوبتيل و12 شخصا آخر الشهر الماضي في مأوى من الهجمات الروسية في قبو منزلها. وقالت كوبتيل: "لا تحمل عطلة عيد الفصح أي فرحة" ، بينما كانت تخلط العجين لتحضير كعكة العيد مع وصفة تقليدية حفظتها عن والدتها وجدتها.

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في أوكرانيا وروسيا واليونان وبلغاريا ودول أخرى بعيد الفصح الأرثوذكسي، أو الفصح، من خلال تزيين البيض وخبز كعكة العيد التقليدية.

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