انطلقت فعاليات بينالي البندقية الفني في إيطاليا يوم السبت تحت شعار "حليب الأحلام"، على اسم كتاب للفنانة والكاتبة السريالية ليونورا كارينغتون. المعرض الدولي محاط بالأجنحة التاريخية في جيارديني وأرسنال ومختلف الأماكن المنتشرة بين كالي فوندامونتا. وشهد بينالي البندقية أكثر من 80 مشاركة لعدد من الفنانين من مختلف دول العالم. ويُنظم هذا الحدث كل سنتين. وقد شهد معرض بينالي البندقية توقفا بسبب جائحة كوفيد-19.
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