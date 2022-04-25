خرج مئات المكسيكيين أمس الأحد في مسيرة إثر العثور على جثة فتاة بلغت من العمر 18 عاماً بعد أكثر من أسبوعين على اختفائها.

ووُجدت جثة الفتاة ديباني إسكوبار، التي اختفت منذ يوم 9 أبريل - نيسان الجاري، داخل صهريج فندق في ضواحي مدينة مونتيري شمال البلاد.