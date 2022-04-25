ستة أشخاص على الأقل بينهم طفلة فقدوا حياتهم، جراء انقلاب قارب كانوا على متنه إلى جانب عشرات المهاجرين، وذلك أثناء ملاحقته من قبل البحرية اللبنانية في المياه الإقليمية قبالة السواحل الشمالية للبلاد، ليلة السبت الفائت. وأثار الحادث المأساوي غضباً شعبياً واسع النطاق في لبنان، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات التشريعية، المقررة في الخامس عشر من شهر آيار/مايو، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
No Comment المزيد من
كرنفال ريو دي جانيرو: مدرسة سامبا تقدم عرضا مميزا يدافع عن ذكرى السكان الأصليين
شاهد: مظاهرة إثر وفاة فتاة اختفت منذ أكثر من أسبوعين في المكسيك
بدون تعليق: بينالي البندقية: رحلة عبر أجنحة المعرض الفني
بدون تعليق: انطلاق المهرجان الدولي الخامس والثلاثين للطائرات الورقية في بيرك الفرنسية
بدون تعليق: جدة أوكرانية تحضر كعكة عيد الفصح وسط الأنقاض
بدون تعليق: الأوكرانيون يحيون عيد الفصح في أجواء حرب
بدون تعليق: عائلات تعيش في مترو أنفاق خاركيف هربا من القنابل والقصف
شاهد: كرنفال ريو دي جانيرو يناضل لمحاربة العنصرية
بدون تعليق: فيضانات جنوب افريقيا القاتلة تسلط الضوء على أزمة الإسكان
بدون تعليق: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بالشعلة المقدسة في كنيسة القيامة
بدون تعليق: قرية أوكرانية تواجه عيد فصح دون كنيسة
بدون تعليق: رقص وتظاهرات بمناسبة يوم الأرض في المكسيك والأرجنتين
بدون تعليق: البرازيل تقيم أول كرنفال للسامبا منذ جائحة كوفيد-19
شاهد: ألكوي الإسبانية تحتفل بمهرجان الموريين والمسيحيين بعد عامين من الانقطاع بسبب الجائحة
شاهد: الأوكرانيون يستعدون لعيد الفصح في ظل الحرب