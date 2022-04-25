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منقذ من البحرية اللبنانية يهبط بحبل من مروحية خلال عمليات البحث عن الجثث بعد غرق قارب مكتظ بالعشرات من المهاجرين قبالة شواطئ طرابلس، شمال لبنان 25 أبريل 2022.

ستة أشخاص على الأقل بينهم طفلة فقدوا حياتهم، جراء انقلاب قارب كانوا على متنه إلى جانب عشرات المهاجرين، وذلك أثناء ملاحقته من قبل البحرية اللبنانية في المياه الإقليمية قبالة السواحل الشمالية للبلاد، ليلة السبت الفائت. وأثار الحادث المأساوي غضباً شعبياً واسع النطاق في لبنان، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات التشريعية، المقررة في الخامس عشر من شهر آيار/مايو، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

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