أقام المئات من الأشخاص وقفة احتجاجية بالشموع اعتراضاً على أحكام إعدام صدرت بحق ماليزيين اثنين في سنغافورة.

وقررت السلطات السنغافورية تنفيذ حكم الإعدام بحق ماليزي معاق ذهنيا غدا الأربعاء ومواطن ماليزي آخر يوم الجمعة بعد إدانتهم بتهم تهريب المخدرات.

وتسببت الأحكام في إدانات دولية لسنغافورة حيث طالبت الأمم المتحدة السلطات بالعفو عن المتهمين.