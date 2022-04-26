أقام المئات من الأشخاص وقفة احتجاجية بالشموع اعتراضاً على أحكام إعدام صدرت بحق ماليزيين اثنين في سنغافورة.
وقررت السلطات السنغافورية تنفيذ حكم الإعدام بحق ماليزي معاق ذهنيا غدا الأربعاء ومواطن ماليزي آخر يوم الجمعة بعد إدانتهم بتهم تهريب المخدرات.
وتسببت الأحكام في إدانات دولية لسنغافورة حيث طالبت الأمم المتحدة السلطات بالعفو عن المتهمين.
No Comment المزيد من
شاهد: غضبٌ في لبنان بعد مقتل 6 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين قرب طرابلس
كرنفال ريو دي جانيرو: مدرسة سامبا تقدم عرضا مميزا يدافع عن ذكرى السكان الأصليين
شاهد: مظاهرة إثر وفاة فتاة اختفت منذ أكثر من أسبوعين في المكسيك
بدون تعليق: بينالي البندقية: رحلة عبر أجنحة المعرض الفني
بدون تعليق: انطلاق المهرجان الدولي الخامس والثلاثين للطائرات الورقية في بيرك الفرنسية
بدون تعليق: جدة أوكرانية تحضر كعكة عيد الفصح وسط الأنقاض
بدون تعليق: الأوكرانيون يحيون عيد الفصح في أجواء حرب
بدون تعليق: عائلات تعيش في مترو أنفاق خاركيف هربا من القنابل والقصف
شاهد: كرنفال ريو دي جانيرو يناضل لمحاربة العنصرية
بدون تعليق: فيضانات جنوب افريقيا القاتلة تسلط الضوء على أزمة الإسكان
بدون تعليق: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بالشعلة المقدسة في كنيسة القيامة
بدون تعليق: قرية أوكرانية تواجه عيد فصح دون كنيسة
بدون تعليق: رقص وتظاهرات بمناسبة يوم الأرض في المكسيك والأرجنتين
بدون تعليق: البرازيل تقيم أول كرنفال للسامبا منذ جائحة كوفيد-19
شاهد: ألكوي الإسبانية تحتفل بمهرجان الموريين والمسيحيين بعد عامين من الانقطاع بسبب الجائحة