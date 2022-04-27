وصلت العائلة الملكية الهولندية إلى مدينة ماستريخت، بمقاطعة ليمبورخ الجنوبية، حيث تجولت عبر طريق المدينة خلال يوم أربعاء مشمس جداً. وقد استخدم أفراد العائلة الحافلة للذهاب إلى سان سارفيه التي تشتهر بجسرها العريق.
وتقع المدينة في الجزء الجنوب الشرقي من هولندا ما بين بلجيكا وألمانيا.
واستقبل الملك الناس على طول الطريق وقد رافقه في هذه الرحلة عدد من أفراد العائلة مثل الملكة ماكسيما وبناته والأميرة لورنتين إضافة للأمير قسطنطين والأمير برنارد جونيور.
وحظي أفراد العائلة المالكة بأداء قدمه منسق الأغاني لوكاس وستيف ومجموعة راقصة. وانضمت فرقة رقص أخرى ترتدي ألوان العلم الأوكراني الأصفر والأزرق إلى الاحتفالات.
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