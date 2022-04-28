أرسلت شركة سبيس إكس أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لناسا يوم الأربعاء 27 نيسان/ أبريل، بعد أقل من يومين من إكمال رحلة مستأجرة من قبل أثرياء.
هذا أول طاقم من ناسا يتألف من رجال ونساء بالتساوي، بما في ذلك أول امرأة سوداء تقوم برحلة فضاء طويلة المدى، جيسيكا واتكينز.
كان من المقرر أن يصل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية مساء الأربعاء، بعد 16 ساعة من إقلاعهم قبل الفجر من مركز كينيدي للفضاء. سوف يقضون خمسة أشهر في معمل الدوران.
أطلقت SpaceX الآن خمسة أطقم تابعة لناسا ورحلتين خاصتين في أقل من عامين.
لدى الشركة المملوكة لإيلون ماسك جدول مزدحم، حيث انتهت لتوها من اصطحاب ثلاثة رجال أعمال من وإلى محطة الفضاء كأول ضيوف خاصين لناسا.
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