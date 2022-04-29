افتتحت غاليري "استوديو 180" اللندنية معرضاً جديداً مخصصاً "للفن الاندماجي" (Immersive Art)، حيث يعرض 16 عملاً فنياً، تتنوع بين التركيب والفن الرقمي الافتراضي.

والفن الاندماجي، إذا جاز القول، عبارة عن تلاق بين العمل الفني والتكنولوجيا الرقمية.

ويقع المعرض في موقف سيارات سابق تحت الأرض، وقد صمم ليكون متاهة يمكن للمرء أن يضيع فيها، ويتجول في الغرف المظلمة.