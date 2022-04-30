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الاحتفالات بعيد بوذا في سيول

بعد انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد_ 19، عاد موكب الفوانيس للاحتفال بعيد ميلاد بوذا إلى شوارع سيول مجددا. 

وحضر المئات من البوذيين للاحتفال بهذا العيد. وتتلى في هذه المناسبة الصلوت ويقوم المصلون بكتابة تمنياتهم على قصاصات ورقية ويقومون بلصقها في ما بعد بالفوانيس المخصصة للاحتفال.

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