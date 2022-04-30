بعد انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد_ 19، عاد موكب الفوانيس للاحتفال بعيد ميلاد بوذا إلى شوارع سيول مجددا.
وحضر المئات من البوذيين للاحتفال بهذا العيد. وتتلى في هذه المناسبة الصلوت ويقوم المصلون بكتابة تمنياتهم على قصاصات ورقية ويقومون بلصقها في ما بعد بالفوانيس المخصصة للاحتفال.
No Comment المزيد من
شاهد: مترو خاركيف يأوي المئات من سكان المدينة الهاربين من القصف الروسي
شاهد: إجلاء مئات الأوكرانيين من قرية مجاورة إلى خاركيف
شاهد: اعتصام في بروكسل لحثّ الاتحاد الأوروبي على وقف شراء النفط والغاز من روسيا
شاهد | جسر "التنين الأبيض" الزجاجي معلق فوق وادٍ سحيق في فيتنام
شاهد: القوات الروسية تقصف كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة
شاهد: بمناسبة "يوم النصر" على النازية.. روسيا تتحضر لاستعراض عسكري ضخم
شاهد: معرض فريد من نوعه في لندن يجمع للفن الاندماجي
شاهد | أوكرانيات يتدربن على نزع الألغام في كوسوفو
بدون تعليق: شركة سبيس إكس ترسل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
شاهد: في أول جولاته الميدانية عقب فوزه بولاية ثانية.. رشق ماكرون بالطماطم في سوق قرب باريس
شاهد | كييف تفكك تمثال الصداقة السوفياتية
شاهد | جبل نفايات بمساحة 50 ملعب كرة قدم وعلو شاهق يشتعل في الهند
شاهد: العائلة الملكية الهولندية تصل إلى ماستريخت للاحتفال بعيد الملك
فيديو: "الحرب على العصابات" في السلفادور تدخل شهرها الثاني واعتقال أكثر من 18000 شخص
شاهد: حفر وتجهيز قبور جديدة في مقبرة بوتشا شمال غربي كييف