تحول مترو خاركيف إلى مأوى يستقبل المئات من سكان المدينة الهاربين من القصف الروسي. وامتلأ مترو المدينة الاكبر في أوكرانيا والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع، بمراتب النوم والبطانيات والأسرة والطاولات والكراسي، وتجد هنا وهناك ألعاب مبعثرة تعود لأطفال أجبروا على ترك منازلهم والهروب إلى هذا النفق للاحتماء.
هذا وبالرغم من انقطاع الماء والكهرباء ووسائل التواصل الأخرى، رفضت بعض العائلات الخروج من منازلها. وعندما يحين وقت الطعام، يلجأ البعض للطهي على نار توقد في الشوارع. ووفقا لرئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف، فإن حوالي 20٪ من المباني السكنية في المدينة تضررت بشكل كبير وسيكون من الصعب إعادة ترميمها.
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