احتفل الأفغان بعيد الفطر هذا اليوم الأحد الموافق للأول من آيار/ مايو. وقد أدى عديدون صلاة العيد في مساجد العاصمة، فيما اختار كثيرون أن يبقوا في البيوت، في وقت استمرت الهجمات في البلاد. فقد تسبب تفجير في أحد مساجد العاصمة يوم الجمعة في مقتل عشرة أشخاص. ومنذ استلام حركة طالبان الحكم في البلاد منذ شهر آب/أغسطس الماضي تراجع عدد الهجمات الدامية، ولكن العدد ارتفع من جديد خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان.