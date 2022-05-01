اجتاح إعصار مدمر أجزاء كبيرة من ولاية كانساس الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة 29 أبريل/نيسان ملحقا أضرارا جسيمة في العشرات من المباني، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأشارت المعلومات إلى أن المنطقة الأكثر تضرراً كانت بلدة أندوفر شرق ويتشيتا.
ونقلت تقارير إخبارية عن قائد فريق رجال الإطفاء في ويتشيتا قوله إن 12 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة الإعصار وأنه يتعين على فرق الإنقاذ إجلاء بعض الأشخاص العالقين في منازلهم.
وتظهر مشاهد مصورة حجم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار.
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