احتفل نادي ريال بالفوز بلقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم مع مشجعيه في مدريد، حيث خرج عناصر الفريق في جولة على متن حافلة مكشوفة، ليلقوا التحية على الجماهير الرياضية التي غصت بهم الشوارع وسط العاصمة، وبالمناسبة نفسها أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوني المدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الاوروبية الخمس الكبرى.

أما في البرازيل فقد واكبت الجماهير بالآلاف مشاهدة أفضل ست مدارس للسامبا في مدينة ريو دي جانيرو هذا العام. واختتم المهرجان باستعراض المدارس التي فازت في مجال الأزياء والعرض الفرجوي والموسيقى في هذه الدورة من السنة. وقد فازت مدرسة "غراندي ريو سامبا"، من مدينة دوك دو كاسياس المجاورة ببطولة مهرجان ريو 2022.