بوشرت عملية الإجلاء من مجمع آزوفستال الضخم للصلب في ماريوبول السبت الماضي بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشملت أولا مدنيين لجأوا إلى الطوابق السفلية للمجمع.
ووصل هؤلاء الأشخاص إلى زابوريجيا البعيدة نحو مئتي كيلومتر شمال غرب ماريوبول والخاضعة للسيطرة الأوكرانية، حيث كان في انتظارهم سيارتان تابعتان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومركبات تابعة لمنظمات غير حكومية دولية أخرى وصحافيون في موقف سيارات على طرف المدينة تحوّل إلى نقطة استقبال للاجئين.
وتأمل أوكرانيا مواصلة إجلاء مدنيين من ماريوبول، فيما تواصل القوات الروسية هجومها على منطقة دونباس ويضع الأوروبيون اللمسات الأخيرة على مشروع حظر تدريجي لواردات النفط الروسي.
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