بعد توقف دام عامين بسبب تفشي كوفيد-19، وبعد إعلانه تراثاً ثقافياً غير مادي من قبل اليونسكو، عاد سباق Los Caballos del Vino أو خيول النبيذ إلى الشوارع في بلدة قرباكة الإسبانية.
وتقدم الخيول عرضاً ملحمياً وعاطفياً لا ينسى للمقيمين والسياح في هذا التقليد المستمر منذ العصور الوسطى.
وشارك في نسخة هذا العام من السباق 57 نادي خيل، وحضره 150 ألف شخص.
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