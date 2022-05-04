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عشاق حرب النجوم محتفلين في الرابع من أيار/مايو في تايبيه

مشى محبو سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم" (ستار وورز) متنكرين بأزياء أبطالهم المفضلين، في شوارع تايبه بتايوان، محتفلين بالرابع من أيار/مايو، اليوم المخصص للاحتفاء بالسلسلة وثقافتها حول العالم. 

وهذه هي السنة السابعة التي يقام فيها هذا الاحتفال، وأقيم في الجزيرة على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19، حيث قالت الحكومة إن على الشعب أن "يتعلم العيش مع الفيروس". 

وأجبر المشاركون على لبس الكمامات. 

وقال أحد المشاركين إن تصميم زي بطله المفضل تاسكن ريدر تطلب منه شهراً بأكمله.

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