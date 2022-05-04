مشى محبو سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم" (ستار وورز) متنكرين بأزياء أبطالهم المفضلين، في شوارع تايبه بتايوان، محتفلين بالرابع من أيار/مايو، اليوم المخصص للاحتفاء بالسلسلة وثقافتها حول العالم.

وهذه هي السنة السابعة التي يقام فيها هذا الاحتفال، وأقيم في الجزيرة على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19، حيث قالت الحكومة إن على الشعب أن "يتعلم العيش مع الفيروس".

وأجبر المشاركون على لبس الكمامات.

وقال أحد المشاركين إن تصميم زي بطله المفضل تاسكن ريدر تطلب منه شهراً بأكمله.