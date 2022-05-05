نظمت وحدة منظمة الدعم النفسي "بنفسج" السورية للأعمال الخيرية ألعاب ماريو للفيديو، أثناء احتفالات عيد الفطر، لفائدة الأطفال النازحين في مخيم كيلي من مدينة إدلب. وقال الطفل محمد البالغ من العمر 14 سنة: "لقد استمتعنا كثيرا بلعبة فيديو ماريو، حيث نستهدف السلاحف ونحرر الأميرة ونضرب الوحش... لقد اعتدنا أن نمارس هذه اللعبة على هواتفنا لوقت طويل، وهي لعبة الكترونية". من جانبه يقول العامل في منظمة "بنفسج" سهيل، إن الهدف من حضوره هو إدخال البهجة على نفوس الأطفال خلال العيد، ولكن بطريقة مختلفة وبشخصيات وألعاب مختلفة.