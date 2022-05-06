بدأ المئات من عناصر الطوارئ عمليات إزالة الأنقاض في البلدات والقرى المحيطة بمنطقة العاصمة الأوكرانية، كييف، لتفكيك أنقاض المباني التي تعرضت لقصف القوات الروسية في الأشهر الأخيرة.
منذ بدء الصراع بين أوكرانيا وروسيا، دمرت مئات المباني السكنية والتجارية ما شكل خطرا على سلامة السكان.
وقد قام وزراء الشؤون الداخلية لأوكرانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بزيارة بلدة هورينكا حيث شاهدوا حجم الأضرار المادية في المنطقة.
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