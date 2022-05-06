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منازل مدمرة في إيربين ، في ضواحي كييف، أوكرانيا، السبت 30 أبريل 2022

بدأ المئات من عناصر الطوارئ عمليات إزالة الأنقاض في البلدات والقرى المحيطة بمنطقة العاصمة الأوكرانية، كييف، لتفكيك أنقاض المباني التي تعرضت لقصف القوات الروسية في الأشهر الأخيرة.

منذ بدء الصراع بين أوكرانيا وروسيا، دمرت مئات المباني السكنية والتجارية ما شكل خطرا على سلامة السكان.

وقد قام وزراء الشؤون الداخلية لأوكرانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بزيارة بلدة هورينكا حيث شاهدوا حجم الأضرار المادية في المنطقة.

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